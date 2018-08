Eesti 200 lubab avalikustada anonüümsete annetajate nimed

Eile erakonnastumisest teatanud Eesti 200 on saanud mitmeid anonüümseid annetusi, kuid erakonnale tehtavad annetused peavad olema avalikud. Ehkki Eesti 200 pole veel erakond, vaid tavaline mittetulundusühing, millele sellised piirangud nagu erakonnale annetuste vastuvõtmisel ei kehti, tekitas taoline praktika läbipaistvust ning kaasamist lubava poliitilise liikumise puhul mitmeid küsimusi. Eesti 200 kinnitas täna, et avalikustab anonüümsete annetajate nimed.

«Hooandja võimaldab annetajatel jääda oma keskkonnas anonüümseks, kuid projekti algatajatele antakse alati kõikide annetajate nimekiri. Meil on kokkulepe, et avalikustame Hooandja kampaania lõppedes annetajate nimed,» kinnitas MTÜ Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu.

Ta selgitas, et otsus moodustada erakond tähendab ka seda, et kuigi formaalselt ei korralda rahakogumiskampaaniat veel erakond, vaid MTÜ, siis rahaliste annetuste tegijate nimed saavad olema siiski avalikud.

Eesti 200 on täna kella 17.00 seisuga kogunud 3830 eurot soovitud 5000st. «See kõik on muidugi alles algus. Suured erakonnad saavad riigilt aastas kolm miljonit eurot toetust ning nendega võistlemiseks on ka rahalised vahendid olulised,» lisas Niinepuu.