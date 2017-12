Kaja Kallase kirjaviivitus tõi kaasa paljude erakonnakaaslaste pahameele

Päev pärast seda, kui Reformierakonna praegune aseesimees Kaja Kallas jõudis Eestisse ning teatas erakonna juhiks kandideerimisest, saatis ta erakonnakaaslastele oma visioone selgitava kirja. Kiri jõudis esmalt erakonna riigikogu fraktsiooni ja juhatuse liikmeteni ning seejärel kõigi suurimate Eesti meediaväljaanneteni. Näiteks Postimees avaldas Kallase kirja pühapäeval kell 20.15, erakonna üldlisti saadetud kiri jõudis ühe erakonnaliikme sõnul postkasti kella 22.34 ajal.

Nii said paljud Reformierakonna liikmed erakonnakaaslastele saadetud kirjaks tituleeritud pöördumisega tutvuda kiiremini meedia kui siselisti kaudu. Fraktsiooni ja juhatuse liikmeid on kokku 45 (30 fraktsioonis ning 15 juhatuses), Reformierakonna liikmeid on Eestis kokku üle 12 300.

Erakonnakaaslased nördinud

«Kummaline on ajakirjandusest lugeda, et mulle on taas saadetud kiri, mis pole mulle kohale saabunud. Küll on see võõrastel olemas,» märkis teema algatanud reformierakondlane pühapäevases Facebooki postituses. «Sel juhul ei maksa avalikkuses rääkida, et saadeti kiri erakonnaliikmetele. Kirja saajana on täiesti mõttetu tunne.»

«Valitute värk,» täheldas teine erakonna liige, lisades: «Uus ja avatud lähenemine tõepoolest – fraktsiooni ja juhatuse listi, sealt ootamatult lekib meediasse, kust juba ülejäänud matsikari seda lugeda võib. See spinn jätkub sama keskpäraselt, kui ta algas.»

«Nii vist on jah, et kirja saatmiseks uus viis, meediakanalid. Ka minu kui erakonna liikme postkastis pole siiani ühtegi läkitust Kaja Kallaselt,» kommenteeris kolmas Reformierakonna liige pühapäeval. «Ei teagi, kas olen ootamatult erakonna liikmete hulgast välja arvatud või on elektripostituvi laisaks jäänud...» arvustas neljas. Arutelust jäi kõlama mõte, et erakonna väliskommunikatsioon ei saa olla erakonnaliikmete teavitamisest tähtsam.

Peasekretär palus mõistvat suhtumist

Seepeale palus Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv erakonnakaaslastelt mõistvat suhtumist. «Kirja saatmine kõigile liikmetele võtab juba puht tehniliselt mõned tunnid, lisaks veel pühapäeva aspekt,» selgitas Kõiv, täpsustades, et pühapäeval ei pruugi telefon või arvuti üldse käepärast olla. «Kui sa e-kirja või SMSi ei näe, siis sa sellega ka ei tegele. Pühapäeva aspekt,» toonitas ta.

Kaja Kallas selgitas, et tema saatis kirja oma parimal äranägemisel ning nii paljudele inimestele, kui sai. Kaja Kallas märkis, et saab saata kirju ainult nendesse listidesse, mille liige ta ise on – juhatus ja fraktsioon. Ülejäänud liikmetele saab saata ainult peasekretär. «Palusin peasekretäril kirja saata kõigile samal ajal, kui listidesse saatsin,» täpsustas Kaja Kallas Twitteri vahendusel.