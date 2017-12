Kaja Kallas: kandideerin Reformierakonna esimeheks

Reede õhtul Eestisse tulnud Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas, kinnitas, et kandideerib Reformierakonna esimeheks. Millal Reformierakonna esimehe valimised toimuvad, ei ole veel teada, vahendas ERRi uudisteportaal.

Erakonna praegune esimees Hanno Pevkur tegi ettepaneku, et juhivalimised võiksid toimuda juba jaanuaris, kuid hiljem leidis, et pigem võiksid need toimuda veebruaris enne vabariigi aastapäeva ning et tema toetab Kaja Kallast.

Kaja Kallas ütles kolmapäeval intervjuus Postimehele, et ta kandideerib Reformierakonna juhiks kahel juhul: kui erakonnakonnakaaslased näevad temas eri leeride ühendajat ning kui idee temast kui võimalikust erakonna uuest esimehest lisapingeid ei tekita.