Kaja Kallas kirjas erakonnakaaslastele: peame oma meeskonda kutsuma uusi ja säravaid inimesi

Järgneb Kaja Kallase kiri erakonnakaaslastele.

Tere pühapäeva õhtut!

Ilmselt on kõigil erakonnaliikmetel võimalus olnud jälgida tormilisi arenguid erakonna juhtimises ja see on tekitanud mitmeid küsimusi. On kindel, et erakonna juhatuse ja esimehe valimised tulevad. See, kas need toimuvad talvel, kevadel või suvel, on teisejärguline. Tegelik debatt käib selle üle, kuidas võita riigikogu valimistel 2019.aastal Keskerakonda. Mis on meie alternatiiv praegusele valitsusele ja millist tulevikku me Eestile näeme. Kuna olen otsustanud, et kandideerin erakonna esimeheks, siis saadan paar mõtet.

Leian, et Eesti vajab praegu rohkem kui kunagi varem valitsust, mis oleks arukas ja tulevikule orienteeritud. Valitsus, kes oskab väärtustada Eestit ning arendada edasi Eesti tugevusi. Valitsust, kes mõistab, et Eesti on killuke maailmast ja Euroopast, kellega arvestatakse ka riikidevahelises suhtluses. Valitsust, kes hindab kõiki inimesi, ka neid, kes soovivad edasi pürgida ning midagi saavutada. Valitsust, kes vaatab tulevikku nii, et kõigil oleksid väljavaated paremale elule. Kuid, kes samas saavad aru, et raha riigieelarvesse ei tule seina seest, vaid eelkõige ettevõtlike inimeste panusel.

Keskerakond ei ole kunagi olnud Euroopa-meelne erakond. Selle eest, et kaua ettevalmistatud Eesti eesistumine Euroopa Liidu nõukogu juures sujus kenasti, tuleb tänada Eesti tublit ametkonda. Ning hingata kergendatult, et Eesti valitsuse oskamatus ja huvipuudus nende teemade vastu ei suutnud seda ära rikkuda. Siiski Eesti valitsuse poliitilisel juhtimisel suruti läbi lähetatud töötajate direktiiv, mis läheb otseselt ühe Euroopa liidu aluspõhimõtte – inimeste vaba liikumise – vastu. See on vaid esimene samm üha suurenevast protektsionismist, mida suured liikmesriigid tahavad. Ka paksuks minnakse enesele teadmatult üks friikartul korraga, samamoodi on selliste näiliselt pisikeste sammudega, mis kokkuvõttes omavad suurt mõju. Kas praegusel valitsusel jätkub mõistust ja huvi sellistele sammudele jõuliselt vastu seista? Kui me seda ei tee, avastame end peagi olukorrast, kus inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on varsti vaid mälestus toredast Euroopa kuldajast.

Nii nagu igal inimesel on ka riigil oma tugevused ja oma nõrkused. Selleks, et saada milleski number üheks ja unikaalseks, tuleb arendada edasi oma tugevusi. Eesti tugevuseks on kindlasti meie digiriik, mis on maailmas unikaalne. Keskerakonda ei saa siduda ühegi suure innovatsiooniga, mis Eestis on aset leidnud. Vastupidi, isegi maailmas unikaalset elektroonilise hääletuse süsteemi üritab Keskerakond järjekindlalt õõnestada. Mugavad ja kättesaadavad digitaalsed teenused on midagi, mille poole kogu maailm liigub, ometi ei ole neid asju edasi arendatud. Paigalseis on teatavasti tagasiminek. Kui me ei tegele innovatsioonile soodsa keskkonna loomisega, siis ei ole lootust, et me suudame siin hoida ja siia meelitada uusi innovaatilisi ettevõtmisi. Need aga loovad uusi kõrgepalgalisi suure lisandväärtusega töökohti. Innovatsioonile soodsa keskkonna loomine tähendab muuhulgas ka tähelepanu pööramist teaduse suuremale rahastamisele ning motivatsiooni loomist teaduse ja ettevõtluse paremaks koostööks.