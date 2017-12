Pevkur: kuniks ei ole uut esimees valitud, olen mina erakonna esimees

«Kuniks ei ole uut esimeest valitud, olen mina erakonna esimees,» kinnitas Pevkur Postimehele. Võimalikku taandumist kommenteerides täpsustas ta: «Olen öelnud, et soovitan erakonnakaaslastel toetada Kaja Kallast järgmistel esimehe valimistel.»

Andrus Ansip kritiseeris eile Vikerraadiole antud intervjuus Pevkuri tööd juhina, öeldes: «Elus on niimoodi, et kui sa oled valitud juhiks, siis juhi, mitte ära halise, et juhitavad on halvad. Aga paraku seda halinat oli liiga palju ja loomulikult kõik siis ümberkaudu väsisid. Nüüd tuleb erakonnale uus esimees valida.»

«Andrusele soovin rahulikku ja ilusat jõuluaega,» oli Pevkuri vastuseks Andrus Ansipi teravale kriitikale.

Pevkur kinnitas, et Reformierakonna üldkogunemise aja toimumist arutab Reformierakonna juhatus 20. detsembril toimuval koosolekul.

Pöördeline nädal Reformierakonnas

Neljapäev, 7. detsember - Eesti Rahvusringhääling avaldas Reformierakonna auesimehe Siim Kallase täispika intervjuu ilmumise eel uudise sellest, et Kallase hinnangul ei saa erakond 2019. aasta riigikogu valimistele vastu minna sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks 2018. aasta suvel teha erakorralised juhivalimised. Hanno Pevkuri ametiaeg oleks pidanud kestma 2019. aasta jaanuarini.

Reedel, 8. detsember - Eesti Rahvusringhäälingus ilmub täispikk intervjuu Siim Kallasega, kus muuhulgas märgib Kallas, et tänase seisuga ei kahtle ta, et parlamendivalimised võidab Keskerakond. Ta ei välistanud Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni loomist.

Reede, 8. detsember - Reformierakonna juhatuse koosolekul teatas Hanno Pevkur ettepanekust teha juhivalimised võimalikult kiirelt, juba 2018. aasta jaanuaris. Ta tunnistas, et erakonnas on sisepinged ning vaja on taaskäivitust. Pevkur märkis, et Siim Kallas lasi oma avaldusega nn džinni pudelist välja.

Kolmapäev, 13. detsember - Hanno Pevkur teatas, et toetaks Reformierakonna uue esimehena Kaja Kallast. Samal päeval ütles Kaja Kallas Postimehele, et ei välista Reformierakonna esimeheks kandideerimist. Seda juhul, kui ta suudab Reformierakonda ühendada ning tema kandideerimisest ei tule erakonda lisapingeid.

Neljapäev, 14. detsember - Euroopa Komisjoni volinik, endine Reformierakonna esimees ja ekspeaminister Andrus Ansip ütles Vikerraadio saatele «Uudis+» antud usutluses, et Reformierakonna praegune juht Hanno Pevkur pole oma tööga hakkama saanud. Reformierakonna pikaaegne juht nimetas võimalike juhikandidaatidena lisaks Kaja Kallasele ka Urmas Paetit, Jürgen Ligi, Arto Aasa ja Maris Laurit.