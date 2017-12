Video ja galerii: Pevkur tahab erakorralisi Reformierakonna juhivalimisi

Viimastel nädalatel lahvatanud kuuldusi Reformierakonna sisepingetest kommenteeris Pevkur Postimehele järgmiselt: «Nagu klassikud on öelnud: kus suitsu, seal tuld.» Pevkuri kinnitusel oli ettepanek erakorralisteks valimisteks ajendatud Siim Kallase eile avalikuks tulnud mõttest, et Reformierakond ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised.

«Oli ette teada, et see debatt tõuseb ühel päeval. Kuna Siim Kallas eile selle džinni ka pudelist nii-öelda välja lasi, et siis tegelikult tänases juhatuses me kiire mõttevahetuse tegime,» selgitas Pevkur.

Niisiis on erakond valiku ees, kas pikendada tänase juhatuse volitusi või anda mandaat uuele juhatusele, kes saab omakorda 2019. aasta märtsis toimuvateks riigikogu valimisteks valmistuda. «Kui vaadata seda, millises ajaraamis me elame, siis tegelikult minu arusaamist mööda ikkagi on peamine see, et juhatus oleks vähemalt üle aasta koos selleks, et valimistele minna,» selgitas Pevkur, miks peaks peaks just erakorraliste valimiste kasuks otsustama.

Reformierakonna juhatus koguneb erakorralisi valimisi arutama kahe nädala pärast, 22. detsembril. Pevkur ei välistanud võimalust kandideerida erakorralistel valimistel, kui need juhatuse otsusel peaks toimuma. Küsimusele, kas Reformierakonna uueks esimeheks võiks saada praegune eurosaadik Kaja Kallas, vastas Pevkur järgmist: «Kas see on Urmas Paet, Jürgen Ligi, Hanno Pevkur, Kaja Kallas või keegi viies või kuues, seda näeme siis, kui on õige aeg,» ütles Pevkur.

«Ütlesin seda eile ja kordan seda täna – mina sisevalimisi ei karda. Ütlen ka, et Eesti huvides ei tohi ühelegi poliitikule olla võim nii armas, et selle külge klammerduda ja julgen väita, et sisemistes tõmbetuultes Reformierakond ei ole Eesti huvides. Eesti huvides on ka see, et suurim opositsioonierakond tegeleks uute visioonide ja ideede pakkumisega Eestile, mitte omavahelise nääklemisega. Selguse saamisega ei saa aga oodata järgmise aasta suveni, vaid minu hinnangul tuleks juhatuse mandaat kas pikendada või teha uued valimised juba järgmise aasta jaanuaris, sest valitav juhatus peab saama vähemalt aasta, et valimisteks atra seada,» ütles Pevkur pressiteate vahendusel. Pevkuri kinnitusel on Reformierakonna eesmärk võita riigikogu valimised ning lõpetada Keskerakonna alustatud poliitika.

Reformierakonna üldkogu valis 7. jaanuaril erakonna esimeheks Hanno Pevkuri, kes edestas tuntava vahega erakonna siseringi soosikuks peetud kunagist mõjukat peasekretäri Kristen Michali.

Ligi: isikutevaheline konkurents ei ole minu rida

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles Postimehele, et Reformierakonna sisevalimisi võib korraldada, aga mitte sisulise töö asemel. «Meie töö on siiski pakkuda sisuline alternatiiv praegusele valitsusele ja siin paraku valida pole. Juhi teema varjutaks selle kõik avalikkuse jaoks,» kommenteeris Ligi.

Ligi sõnul oli tänasel koosolekul üksmeel, et erakond peab olema nähtavam sisulistes sõnumites selle valitsuse tegevusest. «Sellest, mis kellelegi oma erakonnas ei meeldi, räägime suud ilmselt lähiajal samuti puhtaks,» tõdes Ligi.