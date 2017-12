INTERVJUU: Kaja Kallase esimeheks kandideerimine sõltub kahest asjaolust

Reformierakonna praegune esimees Hanno Pevkur kutsus erakonnakaaslasi üles toetama teid erakonna esimehena. Seda olukorras, kus ei ole teada, kas te üldse kandideerite või mitte. Kuidas te seda olukorda hindate?

Oluline on tagada erakonna ja meeskonna ühtsus, et me lähme ühtse meeskonnana riigikogu valimistele – kogu fookus peaks olema suunatud sinna. Ma arvan, et ma räägin paljude inimeste eest. Meil on vaja selle mõttega alles harjuda: seda, et meil tulevad valimised, et nad tulevad kiiresti. Kes on kandidaadid, kes keda toetab – meil on vaja need asjad omavahel läbi rääkida. Seda võimalust pole olnud tegelikult.

Kas teie olete inimene, kes suudaks tagada erakonnas ühtsuse ja luua kodurahu?

Selleks ma pean suhtlema inimestega, ma pean küsima, kas mina olen see inimene. Ma pean suhtlema juhatuse liikmetega, ma pean suhtlema fraktsiooniliikmetega, ka piirkondadega. Kui nad toetavad mind, sellest lähtuvalt saab siis teha ka otsuse.

Kui palju võib Reformierakonnas toimuvat mõjutada asjaolu, et teie isa Siim Kallas oli see, kes tõi idee erakorralistest juhivalimistest avalikkuse ette ja pärast seda tõstatusid üha tugevamalt kuuldused teist kui võimalikust esimehekandidaadist. Kas Siim Kallas võis teha teile väikese karuteene oma avaldusega?

Kui kogu intervjuud (Eesti Rahvusringhäälingus möödunud nädalal avaldatud Siim Kallase intervjuu - toim) lugesite, siis vastab see tõele, et meil olid erakonnas arutelud, et 2019. aasta jaanuaris, enne riigikogu valimisi neid valimisi teha ei ole mõtet. On kaks valikut: kas pikendada valimisi järgmise üldkoguni või tuua see natuke varasemaks. Mõlemad on võrdsed legitiimsed valikud, osa inimesi toetavad ühte, osa teist. Tema ütles välja oma seisukoha. Ma ei oska hinnata: lugesin seda intervjuud, seal oli palju sisulist, huvitavat, aga jah, et sellele nii valuliselt reageeriti...

Ühesõnaga teie ei oska hetkel hinnata, mis on tema avalduse laiem mõju?

Selle pärast, et ma ei ole saanud inimestega rääkida tegelikult. Juhatuse koosolek alles tuleb.

Olge hea, öelge, millest sõltub see, kas te kandideerite erakonna esimeheks või mitte?

Nagu ütlesin, ma pean uurima, kas mul on erakonna sees selline toetus, et ma võiks olla see ühendaja. Et inimesed leiavad, et sellest tulenevalt ei teki mingeid uusi pingeid. Kui see nii on, siis ma kandideerin.

Ehk kui ei tule mingeid pingeid ja kui kellelgi väga suurt vastuolu teie kandidatuurile pole?

Põhimõtteliselt jah. Kui enamik arvab, et see võiks olla hea lahendus ja selliselt me saame keskenduda sisule, sellele, millega lähme 2019. aasta riigikogu valimistele, siis ma olen valmis selle vastutuse võtma.

Praegu ei ole avalikkuses keegi avaldanud vastumeelsust teie kandidatuurile. Selles suhtes on tegemist soodsa pinnasega teile. Kas arvestate praegust infot, mis on avalikkuses, võib öelda, et olete valmis kandideerima?