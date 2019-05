Kaljulaid oleks nõus avaldama kampaania rahastajad, kui...

Kaljulaid sõnas, et üksikkandidaadina erakondadega konkureerida ainult isiklikest vahenditest pole võimalik. Kes ja kui palju on tema ettevõtmist rahaliselt toetanud ning kui suuri kampaaniakulutusi on ta teinud, jätab ta hetkel enda teada.

«Kui teised seda tegema ei pea, ei näe põhjust, miks peaksin 48 tundi enne valimisi ütlema, palju pusadele kulutan,» tõi Kaljulaid näiteks. Seadus nõuab kampaania annetajate, tulude ja kulude aruannet juuni lõpuks.

Samas möönis ta, et kui oleks ühine kokkulepe, võiks seda ka jooksvalt kampaania ajal avalikustada. «Oleks õige, kui erakondade ja kandidaatide annetajad ja kulutused oleks reaalajas nähtavad,» käis Kaljulaid välja.

Jääks praeguse süsteemi juurde

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ei pidanud otstarbekaks praeguse süsteemi muutmist – kes soovib vassida, leiab selleks ikka võimaluse. «Kui inimene, organisatsioon tahab oma rahastajaid varjata, siis kindlasti kasutatakse mingeid variante või skeeme,» sõnas Korb, tuues näiteks kokkuleppe hilisemateks annetuseks. «Ükspäev saame teada, kes need inimesed olid.»

Korbi sõnul on suuremad annetused Keskerakonnale tehtud enne riigikogu valimisi. Suurima, 160 000-eurose rahasüsti tegi tsentristidele ettevõtja Urmas Sõõrumaa. Europarlamendi valimiste eel on annetajate hulk tunduvalt tagasihoidlikum. «Inimesed toetavad, aga suuremaid annetusi ei meenu hetkel,» sõnas Korb.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri Kalvi Kõva sõnul on praegu kokku lepitud, et erakondadele annetajad avalikustatakse kord kvartalis. «Kui plaanitakse muudatust, pole kellelgi midagi selle vastu,» sõnas Kõva.

Kas valijat huvitab?

«Valijat ikka huvitab, mida konkreetne erakond, kandidaat pakub poliitiliselt, mille eest erakond seisab ja mis on väärtused. Kahtlustan, et see on valijale olulisem kui see, mitu eurot kampaania maksab,» sõnas Reformierakonna peasekretäri Erkki Keldo.

Eurovalimiste eel on paljud Reformierakonnale annetajad samad, kes ka varem ning suuri üllatusi Keldo sõnul ei ole. Konkreetseid nimesid ta välja ei toonud, kuid tasub meenutada, et aasta esimese kolme kuu jooksul tegi parteile suurima, 50 000-eurose annetuse Urmas Sõõrumaa.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) juht Liisa Oviir toetab igati võimalikult suures ulatuse avalikustamist. Tema sõnul on kindlasti ka neid valijaid, kes hindaks just seda, kui poliitik on ka valimiste eel valmis näitama, kust tuleb tema kampaania rahastus. «Pigem sellega eristuks positiivselt,» lisas Oviir.

See, et seadus seda ei nõua ning ka teised erakonnad seda ei tee, pole Oviiri hinnangul argument. «Kõiki asju ei saa ega pea reguleerima seadusega.» Ta tunnistas, et ERJK ei ole seda teemat arutanud, mistõttu edastab ta vaid oma isikliku seisukoha.

Oviiri sõnul peaks suurema avatuse tahe tuleks sisemisest eetikast, mitte seadusest. «Ma ei ole, kindel, kas see on jooksvalt avalikustamine seaduse mõttes oleks hädavajalik, aga kindlasti tervitaksin, kui keegi seda teeks näitaks, et oleme poliitilise kultuuriga liikumas järgmisesse etappi.»

Suurimad kulutajad sotsiaalmeedias

Europarlamenti pürgiv riigikogu liige Raimond Kaljulaid on Facebooki andmeil viimase kuu jooksul kulutanud kampaaniateks üksinda rohkem kui Isamaa ja sotsiaaldemokraadid kokku.

23. aprillist 22. maini on Kaljulaid nii eestikeelse kui ka venekeelse Facebooki lehe reklaamimiseks tasunud vähemalt 13 408 eurot.

Aktiivseimad Facebookis reklaamijad Raimond Kaljulaidi eestikeelne Facebooki leht – 7631 eurot Raimond Kaljulaidi venekeelne Facebooki leht – 5777 eurot Erakond Isamaa – 7184 eurot Sotsiaaldemokraatlik Erakond – 5395 eurot Urmas Paet (Reformierakond) – 4815 eurot Igor Gräzin (Keskerakond) – 4420 eurot Allikas: Facebooki reklaamiteegi aruanne. Tegu on Facebooki püüdlusega suurendada reklaamimise läbipaistvust. Andmed seisuga 22.05.2019.

Eelmistel, 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel üksikkandidaadina enam kui 43 000 häält saanud ning Brüsselisse pääsenud Indrek Tarand tasus kampaaniakuludeks 6068 eurot, panustades ise 5458 eurot, selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjonile esitatud andmete põhjal. Suurimaks kuluks oli välireklaam.

Lähtuvalt erakonnaseadusest tuleb erakondadel ja üksikkandidaatidel esitada ERJK-le valimiskampaania aruanne esitata ühe kuu jooksul alates valimispäevast. Seejärel avalikustatase aruanne ERJK veebilehel. Samuti tuleb ära märkida kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu. Üksikkandidaat esitab aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta.