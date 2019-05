Facebooki aruandest selgub, et endine edukas keskerakondlane, praegune üksikkandidaat Raimond Kaljulaid panustab Facebooki reklaamidesse rohkem kui Isamaa ja SDE kokku. Kaljulaidi puhul tuleb arvestada, et selle sisse mahub kahe, eesti- ja venekeelse konto reklaamimiseks kulutatud raha. Aga isegi ainult Kaljulaidi eestikeelset kontot arvestades on tema reklaamieelarve suurim.