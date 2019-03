Anu Toots: variläbirääkimised kukuvad läbi

«Igasuguseid variläbirääkimisi võib pidada, aga nende lõppemine tulemusega on vähetõenäoline,» sõnas Toots. «Peaministrikandidaadi nimetab president, ja president ei tule selle nimega välja, ilma et tal oleks teada, missugused erakondade plaanid on.»

Tootsi meelest on samahästi kui võimatu, et kaks suure kogemusega ja tugevat parteid, Reformierakond ja Keskerakond, ei suuda valitsust kokku panna. «Neil on kahepeale 60 häält – seda valitsust mitte heaks kiita parlamendis on peaaegu et võimatu missioon,» tõdes ta.