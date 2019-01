Kontrolli, kas oled mõne poliitiku kampaanialehte enese teadmata toetanud

«Kui sa oled mees nagu näiteks Toomas Uibo ja sul on personaalsel profiilil umbes 1500 sõpra, siis võid luua poliitik Toomas Uibo lehekülje ja ühendad selle enda personaalse lehega. Ja nagu naksti ongi verivärskel poliitikul 1500 jälgijat, mis Eesti poliitilises Facebookis päris kõva sõna, eriti kui see juhtub ühe päevaga,» kirjutas Aarne Seppel 7. jaanuaril avaldatud sotsiaalmeediakommentaaris.

Uurinud teemat lähemalt, võib leida, et oma ametliku Facebooki lehe on liitnud isikliku kontoga näiteks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, sotsiaaldemokraadid Lauri Läänemets, Heljo Pikhof ja Gea Kangilaski; Eesti 200 ridades riigikokku kandideerivad Toomas Uibo, Lauri Hussar ja Ismail Mirzojev; reformierakondlane Annely Akkermann.

Facebook: valitud lisatakse automaatselt «meeldima»

Olukord, kus inimesest saab justkui automaatselt ja pahatihti enda teadmata kaasaelaja mõnele tema sõbralistis olevale inimesele, on Facebooki põhimõtetega kooskõlas.

Nimelt on Facebooki sätetes kirjas, et eraldi lehe loomisel hakkab valitud Facebooki sõpradele ja sõbrataotlustele leht automaatlselt «meeldima» ning nad hakkavad seda jälgima. Samuti jäävad need inimesed ka Facebooki sõbralisti.