Seppeli sotsmeediakommentaar: Keskerakonna kahurid tulid välja

Nii sotsid, Vabaerakond kui ka Reformierakond tegid detsembris Facebooki vahekampaania, aga keegi neist ei jõudnud kvantiteedilt isegi mitte Keskerakonna lähedale. Huvitav on vaadata, kuidas erakondade strateegiad üksteisest erinevad.

Reformierakond parteina on peamiselt ostnud reklaami oma videoklipile ja üksikutele kandidaatidele, kes võibolla järeleaitamist vajaksid. Enamik kandidaate aga teeb endale ise kampaaniat. Kõik n-ö esimese ešeloni oravad ostavad oma Facebooki-profiilidel endale ise reklaami.

Seevastu SDE ja nüüd ka Keskerakonna strateegia on pigem vastupidine. Natuke panustavad ja toetavad kandidaadid ka ise enda sõnumitesse, kuid massiline reklaamivoog lähtub erakonna Facebooki lehelt.

EKRE raatsib reklaamiraha Facebookis kulutada vaid Mart ja natuke ka Martin Helme peale. Ükskõik, keda valid, saad ikka Helme.

Detsembri kampaaniates suutis nii SDE kui ka Reformierakond ühel päeval näidatavate eri reklaamide arvu ajada üle kahekümne, kuid uue aasta kampaaniaga lõi Keskerakond kõik massiga lihtsalt üle. Kahjuks ei ole teada, kui palju erakonnad Facebookis oma sõnumite levikule laiendamisele raha kulutavad. Äärmiselt huvitav oleks näha ka konkreetseid tulemusi.

EKRE reklaamib peamiselt oma esimeest. FOTO: EKRE / Facebook

Hoopis lõbusam on EKRE, mis on ka reklaamikampaaniat alustanud. Tundub, et konkurentide ja analüütikute väited konservatiivide valimisnimekirja kesisusest võib tõsiselt võtta. EKRE raatsib reklaamiraha Facebookis kulutada vaid Mart ja natuke ka Martin Helme peale. Ükskõik, keda valid, saad ikka Helme. Oma isiklikku kampaaniat teeb ja ajab ka ajaloolane Jaak Valge.

Postituste sisu sotsmeedias, kui nüüd puhast reklaami ja kandidaadi nime tutvustust mitte vaadata, oli eelmisel nädalal veel uueaastaõnne soovimise toonides. Selfid, perepildid, lumepildid, ilutulestikupildid, udused, teravad, naturaalsed ja julgelt töödeldud. Suur osa neist pälvis palju interaktsioone, sest kui inimene või erakond just ülisuurt negatiivset emotsiooni ei tekita, siis vähemasti halastuslaik pannakse ikka ära.

Hoopis omapärane on aasta algus Viimsi reformierakondlase Vladas Radvilavičiuse lehel – peamiselt naisteteemalised aforismid.

Vladas Radvilavičius postitas uue aasta esimestel päevadel omapäraseid mõtteterasid. FOTO: Vladas Radvilavičius / Facebook

Aasta lõpp ja uue algus on tekitanud Facebooki juurde päris palju poliitikuprofiile. Täpsemalt küll poliitikukandidaadiprofiile. Võib alustada nagu näiteks Jaak Valge nullist ja siis aktiivse süstemaatilise tööga enda jälgijate arvu kasvatada ning neid enda mõtetesse kaasa haarata.

Aga on ka hoopis huvitavam ja kiirem variant. Kui sa oled mees nagu näiteks Toomas Uibo ja sul on personaalsel profiilil umbes 1500 sõpra, siis võid luua poliitik Toomas Uibo lehekülje ja ühendad selle enda personaalse lehega. Ja nagu naksti ongi verivärskel poliitikul 1500 jälgijat, mis Eesti poliitilises Facebookis päris kõva sõna, eriti kui see juhtub ühe päevaga.

Iseasi muidugi, mida arvavad ja kas ka kaasa tulevad kõik personaalse konto sõbrad, kui avastavad, et nad on hoopiski poliitprofiili jälgijaks muudetud. Facebooki reeglite järgi on see igatahes täiesti lubatud tegevus.

Väike, aga siiski erinev sõnum Oudekki Loonelt eesti ja vene keeles. FOTO: Oudekki Loone / Facebook