Kallas langenud reitingust: ega oras ole veel vili salves

«Ega oras ole veel vili salves, ega toetusprotsent hääled valimistel,» ütles Kallas kommentaariks sellele, et Reformierakonna toetus on aprillikuiselt 33 protsendilt kukkunud 25-le protsendile.

«Ma arvan, et erakonna juhi tulemisest tulnud värskus peab nüüd vahetuma uute inimeste tulemisest tuleva värskusega,» lisas Kallas, lubades, et Reformierakonnaga on liitumas uusi inimesi.