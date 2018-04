Made vastab Lauristinile: tundub, et su erakonna juht põgenes uppuvalt laevalt

Made kirjutas selgituseks, et olles lugenud 20. augusti klubi kaasliikme ja kunagise parlamendikolleegi Marju Lauristini emotsionaalset reageeringut Postimehele Jevgeni Ossinovski tegemiste ja ettevõtmiste kohta, tekkis tal vastupandamatu soov vestelda temaga ajelehe vahendusel ja arutleda, mis ja kuidas.

«Ütleksin, Marju, et omasid tuleb kaitsta ja see on igati kiiduväärne tegevus. Seda on sajandeid tehtud ja miks peaksid Eesti sotsiaaldemokraadid olema mingi ülemaailmne erand,» kirjutas Made.

Made arvates on kiiduväärsed Lauristini täpsed hinnangud meie praegusele ajakirjandusele. «Keda siis veel uskuda kui mitte sind, kes sa ise suure osa tänasest ajakirjandusmaastikust oled oma õpetustega üles ehitanud,» tõdes ta.

Made kirjeldas, et temalgi on kujunenud arusaamine, et ajakirjandus püsib elus, kui toodab intriige, mida nad ise vahel uurivaks ajakirjanduseks nimetavad. Seda liini aetakse taha ööpäevaringselt. Seega pole need õpetused, mida Lauristin tulevastele ehk praegustele ajakirjanikele Tartu Ülikoolis jagas, ilmselt enam elujõulised.

«Räige konkureerimise ja võitlus ellujäämise eest ei võimalda teha põhjalikku ja vigadevaba ajakirjandust. Tempo ja klikid suruvad peale. Seetõttu on sindki täna veel jätkuvalt europarlamendi saadikuks nimetatud. Poliitikuid on ajakirjanikel hädasti vaja sildistada, sest siis tuleb nendelt eneseõigustus, millele järgneb parastamine ja iga parastamise käigus külge kleebitud sildi uuesti ülerääkimine. Üks tark rahvas ütles taolise olukorra kohta oma keeles – selline on elu!» kirjutas Made.

Ent see pole tema sõnul peamine, miks ta n-ö sule haaras. «Sinu sotsiaaldemokraadid, Marju, on valitsuse liikmed. Nende ülesanne on riiki nii juhtida, et majandus funktsioneeriks normaalselt, taastootmine toimiks, rahvatulu loodaks ja inimeste sissetulekud kasvaksid. Mulle on jäänud mulje, et Ratase-Ossinovski-IRLi valitsus pole selle ülesandega korralikult hakkama saanud. On antud liiga palju ebareaalseid lubadusi, mille täitmiseks napib raha» leidis Made.

Seetõttu on tulnud korralikult toimivat mehhanismi lõhkuda ja jõudude vahekorda taastootmisprotsessis muuta. Sotsid ja Ossinovski, keda Lauristin oma arvamusavalduses idealiseerib, on jätnud Made hinnangul pikaajalised mõjud korralikult analüüsimata.

«Jah, viinakatk on siinmail olnud häda ja viletsus läbi aegade. Selle vastu on üritatud võidelda nii meil kui mujal. Sa tead, Marju, väga hästi, kuidas venelased seal Nõukogude Liidus läksid Andropovi ja Gorbatšovi ajal haledalt alt oma joomisevastase võitlusega. Asi iseenesest oli teoreetiliselt igati õigustatud. Kuid sajandid olid selle rahva geenidesse istutanud hoopis teistsuguse asjast arusaamise. Gorba kukkus haledalt läbi. Eelarvesse tekkis tohutu auk, mida see riik enam kinni lappida ei suutnud,» meenutas ta.