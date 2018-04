Lauristin Ossinovski lahkumisest: ajakirjanduses ei ole enam võimalik poliitikat sisuliselt analüüsida

Ossinovskist tehti Lauristini sõnul valitsuse peksupoiss, kuid seda mitte valitsuse enda, vaid mitteanalüütilise ja lahmiva meedia poolt.

«Ma praegu just tõin postkastist lehe ja loen teie juhtkirja «Riigimehelikkuse asemel puhas politikaanlus» – te panete sildid juba enne paika, kui olete üldse analüüsinud ja uurinud,» lausus Lauristin.

Sotsiaaldemokraat tõi välja Postimehe juhtkirja lõigu, kus seisab, et Ossinovski peab vastutama ka valesti laekunud alkoholiaktsiiside eest. «Valearvestusi laekuma jäävate aktsiiside kohta saadetakse nüüd avalikult klattima lihtsalt keegi teine,» seisis juhtkirjas.

Lauristin rääkis, et ajakirjanduse pidev siltide kleepimine ja suured pealkirjad on üks põhjusi, miks ei ole enam võimalik poliitikat sisuliselt analüüsida. «Miks pole Postimees siiani aru saanud, et ministritel on haldus- ja valitsusvaldkonnad ja aktsiisimäär ei ole sotsiaalministri (ametinimetus tervise- ja tööminister – toim) otsustada, vaid on rahandusministri otsustada. Eesti suurim ajaleht ei vaevu mõtlema, mida teeb rahandusminister, mida teeb sotsiaalminister ja tahab, et sotsiaalminister vastutaks aktsiisitõusu eest,» kõneles Lauristin.

Kuid kas Ossinovski ise ei seadnud end alkoholivastase võitluse eestseisjaks?

«Alkoholivastane võitlus on loomulikult terviseministri üks esimesi prioriteete olukorras, kus keegi polnud julgenud seda võitlust üldse alustadagi,» lausus Lauristin ja tõi välja, et Tervise Arengu Instituut on kümme aastat rääkinud, et alkoholism on Eesti lühikese eluea üks olulisi põhjusi. Seesuguste teemade eestkõneleja peakski tema arvates olema terviseminister.

«Aga see, et see taandus hoopis aktsiisi teemale ja et see ei muutunud rahandusministri teemaks, siis kelle huvid ja kelle surve selle taga on, et hakati ütlema, et tegelikult pole tervis see, mille pärast aktsiise tõsteti. See ei olnud Ossinovski,» lausus Lauristin. Ossinovski roll oli tegeleda Lauristini sõnul tervisepoliitika, mitte aktsiisipoliitikaga.

Teisalt on tõsi Lauristini arvates Ossinovski väide, et peab olema enesekriitiline selles osas, et vajaka on jäänud põhimõttelistest selgitustest ja vaidlustest, kuna ministrina on Ossinovski tegelenud ainult konkreetsete ministeeriumi küsimustega.

Just praegu on Lauristini arvates see periood, kui hakatakse läbi rääkima kõige olulisemaid teemasid, mis puudutavad Eesti riigi edasist arengut. «See on ka üks põhjus, mis on Ossinovski jaoks väga oluline. Ossinovski on Eesti poliitikutest praegu ilmselt kõige strateegilisema mõtlemisega ja ma julgen öelda, et ta on kõige intelligentsem Eesti poliitik ning ta näeb, et on vaja väga põhimõttelised asjad läbi arutada parlamendi tasemel enne, kui hakatakse tegema ainult sellist kampaaniat, kus mõistus vaikib ja suured reklaamikahurid tulistavad,» rääkis ta. Siiski usub Lauristin, et valitsus püsib valimisteni koos.

Üks suurtest küsimustest on Lauristini hinnangul küsimus solidaarsest ravikindlustusest. Näiteks Reformierakonna juhiks pürgiv Kaja Kallas on enne Eestisse naasmist öelnud, et haigekassa tuleks Eestis senisel kujul kaotada ja asendada tervisekindlustusega. Seesuguseid suuri arutelusid tuleks Lauristini arvates pidada parlamendis, mitte valitsuse sees. «Ossinovski on ilmselt see inimene, kes suudab seda teemat kõige läbinägevamalt ja analüütilisemalt esindada,» lausus ta.