Niitra: paraku ei pruugi Vabaerakonda päästa Herkel ega Talvik

«Vabaerakonna liikmed seisavad dilemma ees – kui valida taas kord juhiks Andres Herkel, on see liialt hillitsetud, liiga vähe rebel ja liiga turvaline juht, kes ometi teab, mismoodi poliitikas asjad käivad. Samas mõjub Herkel tõsiseltvõetavana.

Alternatiiviks on valida taas kord juhiks Artur Talvik, kes, nagu mulle tundub, ei viitsi tegelikult eriti poliitikaga tegeleda ja kellele meeldib selline koduses kastmes hipishit. Aegajalt sähvatab tal mõni idee ja siis astub mees, rind kummis, rambivalgusesse, et kleepida seinad täis provokatiivseid tekste sisuga aastast 1995, mis kedagi ei veena.

Mis ta vahepeal tegi? Mida tegi see mees kohalike omavalitsuste valimiste ajal? Nalja oskab teha, aga valijatele ta usutavalt ei mõju. Kui panna kokku Herkeli ja Talviku parimad omadused, saaks Vabaerakonnale hea juhi. Paraku ei pruugi seda erakonda päästa ei Herkel ega Talvik, sest mõlema puudused on ilmsed ja kes võiks olla see kolmas eriti särav ja seejuures poliitanalüüsi võimeline persoon, kes erakonna käima tõmbaks?»