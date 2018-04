Herkel kandideerib taas Vabaerakonna esimeheks

Vabaerakonna eelmine esimees Andres Herkel kinnitas Postimehele, et kavatseb taas erakonna juhiks kandideerida. «Jah, vastab tõele. Arvan, et erakonna seisund on selline, et siin tuleb anda oma parim,» sõnas ta. «Usun, et minu ressursid panustada sellesse, et organisatsiooni toimiks jõudsalt ja et valimisteks valmistudes me tegeleks õigete asjadega, annaksime õiged aktsendid, on väga suur,» selgitas Herkel.