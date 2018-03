Pevkur kirjas erakonnakaalastele: keegi meist räägib sihilikult ajakirjanikule pooltõdesid

Head erakonnakaaslased

Täna kogunenud erakonna juhatus arutas eile meedias kajastust leidnud erakonna rahaküsimusi, andmekaitsega seonduvat, peasekretäri teemat ning kinnitas Kehtna PKO loomise. Samuti vahetasime mõtteid EstFor tehase teemal. Aga kõigest järgemööda.

Aasta tagasi, kui sain teilt tugeva mandaadi erakonda juhtida, soovisin, et Reformierakond on väärika ning lugupidava poliitika teenäitaja Eestis. Ja seda ka erakonna sees. Mõni aeg tagasi kirjutasin, et aitab sopaga loopimisest ja spinndoktoritest. Kui erakonna siseasju on vaja olnud arutada, on seda tehtud erakonna juhatuses mitte ajaleheveergudel. Kius, kadedus ja kättemaks ei ole elus parimad nõuandjad. Väärikaks ja soliidseks jäämine on aga alati abiks. Ma siiralt loodan, et meie kõigi poolt ühisena 14. aprillil valitav erakonna juhatus saab olema selline juhatus, kes on väärika ja lugupidava poliitika teenäitaja Eestis ja kes seisab selle eest, et erakondade läbipaistvus Eestis suureneks, mitte ei väheneks.

Kahjuks saime aga eile õhtul taaskord kinnituse, et mõnedele erakonnakaaslastele meeldib erakonna siseelu arutada ajaleheveergudel. Nii ilmuski Eesti Ekspressi jõudnud kallutatud infokildudest lugu, mis kahjustab oma otseses vales ja pooltõdedes erakonna mainet ja meie tõsiseltvõetavust.

Keegi meist räägib sihilikult ajakirjanikule pooltõdesid.

Miks seda tehakse jääb mulle arusaamatuks. Kurb. See, mis sellise ajakirjandusse minemisega tehakse, on erakonna usaldusväärsuse õõnestamine ja seda eelkõige meie valijate silmis. Rääkisime juhatuses asjad lahti. Otse ja ausalt.

Erakonna rahaline seis - ei midagi erakordset. Nii nagu ikka pärast valimisi, on erakonnal kohustusi, mis on võrreldavad varasemate valimiste järgsete kohustustega. 2015 valimiste järgselt olid võlad muuseas oluliselt suuremad, küündides ligi 1,2 miljoni euroni, võrrelduna 2017 KOV valimiste järgse 800 tuhande euroga, millest täna veel katmata ca 360 tuhat. Mis puudutab omakapitali, siis ka sellega on seis võrreldav varasemate valimistejärgsete aastatega. Näiteks 2013 oli omakapital miinuses ca 200 000 ja 2015 ca 400 000. Sealjuures tuleb arvestada, et 2015 valimised olid kevadel ja vaatamata sellele oli aasta lõpuks omakapital 400 000 miinuses. Valimisaastatel on see loomulik.