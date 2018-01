Ossinovski: inimestena soovivad väga paljud meist, et Reinsalu selle riigimeheliku sammu teeks ja astuks tagasi

Täna esmakordselt pärast justiitsminister Urmas Reinsalu skandaali puhkemist fraktsioonis kohapeal mõtteid vahetanud sotsiaaldemokraadid andsid Reinsalu väljaütlemistele ühese hukkamõistva hinnangu. «Need sõnad kindlasti ei ole valitsuse liikmele kohased,» lisas fraktsiooni koosolekul osalenud Ossinovski.

Et tegemist on sotsiaaldemokraatidele olulise ning tähtsa küsimusega, koguneb erakonna juhatus kolmapäeval ühtset seisukohta kujundama. On teada, et sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Hannes Hanso liitub justiitminister Urmas Reinsalu umbusaldusavaldusega, kui opositsioon peaks selle algatama.

Kõikide teiste sotsiaaldemokraatide seisukoht peaks Ossinovski sõnul selguma pärast erakonna juhatuse koosolekut.

Ossinovski eitab valitsuskriisi

Ossinovski sõnul ei ole tegu valitsuskriisiga, samuti ei nõustunud ta hinnanguga, justkui ollakse lähedal valitsuskriisile.

«Selge on see, et sellest suhteliselt küünilisest ja jõhkra sõnastusega tekstist või selle teksti tõttu on vallandunud ootuspäraselt väga tugev avalikkuse reaktsioon,» sõnas Ossinovski. Ta nentis, et sotsiaaldemokraadid, kes oma põhimõtetest ja põhiväärtustest lähtuvalt on soolist võrdõiguslikkust alati oluliseks pidanud, on Reinsalu sõnavõtule reageerinud teistest oluliselt teravamalt ning kahtlemata on tegemist põhimõttelise küsimusega.

«See kindlasti ei ole mugav olukord, kuhu Sotsiaaldemokraatlik Erakond on sattunud sellest (Reinsalu skandaalsest sõnakasutusest - A.P.) tulenevalt, aga ärme olukorda üledramatiseeri. Eks arutame seda ja jõuame otsuseni,» selgitas Ossinovski.

«Ma olen ka feminist ja ma arvan, et sotsiaaldemokraatide ridades enamik liikmeid kasutavad enesemääratlusena feministi terminit, ja õigusega. Ja loomulikult on see häirinud mitte ainult meie nais-, vaid ka meespoliitikuid ja kahtlematult inimestena soovivad väga paljud meist, et Urmas Reinsalu selle riigimeheliku sammu teeks ja astuks tagasi. Aga loomulikult see, millisel viisil erakond selles kaalukas küsimuses käitub, see on küsimus, mida peab arutama erakonna juhatus,» selgitas Ossinovski praegust olukorda.

«Kanakarja kambakas»

Reinsalu skandaal sai hoo sisse möödunud nädalal pärast seda, kui minister kommenteeris 104 inimese allkirjastatud pöördumist president Kersti Kaljulaidile, milles taunitakse Tiit Ojasoo osalust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu lavastamises.

Oma arvamusloos astus justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) Ojasoo kaitseks välja ning nimetas 104 inimese pöördumist presidendile kanakarja kambakaks. Reinsalu märkis, et ehkki ta inimesena Tiit Ojasood ei tunne, siis «kui minult tema lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust».

«Ma vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget,» selgitas Reinsalu. Reformierakond teatas möödunud nädala lõpus, et kui minister Reinsalu esmaspäeva jooksul ise tagasi ei astu, algatab fraktsioon umbusaldusavalduse.

Reinsalu teatas täna, et ei kavatse ise tagasi astuda.