Ministri sõnul kujundas ta oma otsuse mitte tagasi astuda pärast fraktsioonikaaslaste seisukohtade ärakuulamist. «Ma võtsin lähtekohaks, et kuulan enne ära oma kaaslaste seisukoha - kas nende jaoks on mul piisavalt ainest hetkel jätkata selles tegevuses - ja ma sain selle kinnituse,» selgitas Reinsalu Postimehele.

Kohtumisel fraktsioonikaaslastega andis ülevaate oma ebaõnnestunud sõnakasutusest ning samuti oma varasematest tegudest ning tulevikuplaanidest ministrina lähisuhtevägivalla tõkestamisel.

Reinsalu toonitas, et on valmis opositsioonile eraldi selgituste andmiseks. Näiteks kohtub minister homme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmetega. «Juhul, kui tehakse ka umbusaldusavaldus, siis kindlasti kohtun heameelega kõigi parlamendisaadikutega eraldi või koos, et anda informatsiooni selle kohta ja kuulata ka nende tähelepanekuid ja seisukohti. Tagasiside on kindlasti oluline,» lisas Reinsalu.

Reinsalu praegu valitsuskriisi ei näe

Küsimusele, kas Reinsalu oleks nõus kaaluma võimalust tagasi astuda, et valitsuskriisi ära hoida, vastas minister Postimehele järgmiselt: «Ma arvan, et nii tõsistes kategooriates ma küll praegu ei diagnoosiks seda. On konkreetne juhtum. Konkreetsele juhtumile ma olen püüdnud anda oma selgituse, ma olen oidanud oluliseks seda, et kui on aset leidnud eksimus sõnakasutuses, siis tuleb selgelt ka mitte peljata seda öelda välja.»

Missugune on Reinsalu sõnum neile, kelle hinnangul ei olnud Reinsalu vabandus piisav ega siiras? «Jah, ma vaatasin ka, et Jürgen Ligi ütles, et minu vabandus ei olnud siiras. Ma ütlen talle julgustuseks: oli küll siiras. Ma avaldan selle eksimuse pärast, mis mu sõnakasutuse sees oli, kahetsust,» sõnas Reinsalu. «Ma kordan üle ühemõtteliselt: naistevastane vägivald, perevägivald ei saa olla mitte mingis kontekstis tolereeritav ja see minu seisukoht ongi minu tegutsemise alus.»

Seeder: IRLi otsus oli üksmeelne

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder lisas fraktsiooni koosoleku järel selgituseks, et fraktsiooni otsus oli üksmeelne. «Loevad Urmas Reinsalu teod, mida ta on teinud ministrina, sealhulgas naistevastase vägivalla vastu võitlemisel. Mitte ebaõnnestunud sõnakasutus, mille kohta ta on ise andnud piisavad selgitused,» selgitas Seeder.

Seederi sõnul on Reinsalu arvamusavaldusest rebitud välja üks ebaõnnestunud väljend ning sellega moonutatud kogu kirja sõnumit ja mõtet. «Seda võimendatakse ja kasutatakse praegu opositsiooni poolt ära ühiskonnas ebastabiilsuse, vastasseisu ja valitsuse siseste vastuolude tekitamiseks,» lisas ta.

«Urmas Reinsalu on oma tegevusega justiitsministrina tõestanud vastupidist. Ta on loonud õigusliku raamistiku igasuguse vägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks ühiskonnas, sh ka naistevastase vägivalla vähendamiseks,» ütles Seeder.

Keskerakond ei toeta umbusaldamist

Kujunenud olukorda arutas täna hommikul ka riigikogu Keskerakonna fraktsioon. Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles pärast koosolekut Postimehele, et kindlasti ei toeta Keskerakond naistevastast vägivalda, kuid leiab, et Reinsalule võiks tema ebaõnnestunud sõnakasutuse andestada.

«Keskerakond ei toeta Reinsalu umbusaldamist. Keskerakonna fraktsiooni 26 liiget hääletab justiitsministri umbusaldamise vastu,» ütles Ratas.

EKRE otsustab umbusaldusega liitumise pärast Reinsaluga kohtumist

Eesti Konservattivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon otsustas, et ei võta justiitsminister Urmas Reinsalu võimaliku umbusaldamise suhtes seisukohta enne ministriga kohtumist. «Meil on Reinsalu tegevusele justiitsministrina mitmeid etteheiteid,» ütles EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Martin Helme.

«Tema ametisoleku ajal on aset leidnud kohtute tungimine seadusandja töömaale, kohtusüsteemis on kasutusele võetud vene keel, seaduseelnõusid töötatakse välja mõjuanalüüsita,» ütles Helme. Samuti ei ole EKRE rahul sellega, et Reinsalu ametiajal kiideti heaks Istanbuli konventsioon.

Samas ei soovi EKRE Reinsalu umbusaldamisega põhjustada Eesti vabariigi 100. sünnipäeva ajal valitsuskriisi. Helme sõnas, et täna veel konsulteeritakse opositsioonierakondadega ja homme hommikul kuulatakse ära ka Reinsalu.

Reformierakonna fraktsiooni esindajad toonitasid, et Urmas Reinsalul on tagasiastumiseks aega tänase päeva lõpuni. Seejärel plaanitakse koostama hakata umbusaldusavaldust.

Koalitsiooninõukogu Reinsalu küsimuses otsuseid ei langetanud

Esmaspäeva pärastlõunal Toompeal kogunenud koalitsiooninõukogu justiitsminister Urmas Reinsalu küsimuses otsuseid ei langetanud.