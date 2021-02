VIDEO ⟩ 100 aastat Eesti diplomaatilisi suhteid Rootsi, Norra ja Taaniga

Rootsi peaminister Stefan Löfven ütles pöördumises, et Eesti ja Rootsi vaheliste diplomaatiliste suhete loomise aastapäev on võimalus esile tõsta Põhja- ja Baltimaade vahelisi pikaaegseid, sügavaid ja lähedasi suhteid.

Taani peaminister Mette Frederiksen sõnas pöördumises, et sada aastat tagasi oli Taani esimeste riikide seas, kes tunnistasid Eesti iseseisvust. 30 aastat tagasi oli see samuti nii. «Täna on Eesti tugev ja kaasaegne ühiskond, mis põhineb kindlal demokraatlikul alusel,» ütles Frederiksen.

«Selle saja aasta pikkuse sõpruse jooksul on Taani, Norra ja Rootsi aidanud Eestil leida oma koha rahvusvahelises kogukonnas. Teie abi on olnud märkimisväärne. Aitäh teile! Nüüd võime vaadata ka tulevikku ja ette kujutada, kuidas näevad välja meie riikide suhted järgmise 100 aasta jooksul,» ütles peaminister Kaja Kallas.

Norra peaminister Erna Solberg avaldas lootust, et Eesti ja Norra süvendavad ühistel väärtustel põhinevat koostööd. «Minu soov on reeglitel põhinev maailmakord, kus meie sugused väikesed riigid elavad naabritega rahus ja on austatud osalejad ülemaailmsetes püüdlustes muuta meie planeet turvaliseks koduks kõigile,» ütles Solberg.

«Näeme, et vajadus rahvusvahelise koostöö järele kasvab pidevalt ja meie regioonil on potentsiaal olla üks integreeritumaid, ühendatumaid ja jätkusuutlikumaid paiku maailmas. Teeme Eestiga koostööd – nii kahepoolselt kui ka Euroopa Liidus – kliimamuutuste vastu võitlemisel, rohelise ja säästva energia lahenduste väljatöötamisel ning digiülemineku juhtimisel,» ütles Löfven ja lisas, et kogu maailma ja kõigi inimeste helge tuleviku kujundamisel lähtume oma ühisest ajaloost.

Taani valitsusjuht lisas, et praegu on kõik jõupingutused pühendatud pandeemia vastu võitlemisele, kuid vaktsiinid hakkavad õnneks meile uut lootust andma. «Peame oma majanduse taastama ning muutma selle rohelisemaks ja digitaalsemaks. Taani ja Eesti on nendes valdkondades juba tugevad, kuid suudame rohkemat,» ütles Frederiksen.