FOTOD ⟩ Välisminister võõrustas aastapäeva puhul Põhjamaade suursaadikuid

Täna tähistab Eesti saja aasta möödumist päevast, mil Norra, Rootsi ja Taani tunnustasid Eesti Vabariiki de jure. Välisminister Eva-Maria Liimets võttis selle aastapäeva puhul välisministeeriumis vastu Norra suursaadiku Else Berit Eikelandi, Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoni ja Taani suursaadiku Kristina Miskowiak Beckvardi.

Liimets sõnas tervituskõnes, et Eesti jaoks on Taani, Norra ja Rootsi strateegilised ja samu väärtusi jagavad partnerid omavahelistes suhetes kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

«Taani, Norra ja Rootsi olid esimeste riikide hulgas, kes näitasid toetust ja sõprust noorele Eesti riigile,» sõnas Liimets. «Täna on sümboolne võimalus vaadata ka tulevikku ning mõelda, kuidas edendada meie koostööd, nii et Põhja- ja Baltimaad arenevad konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja uuendusmeelse piirkonnana. Loodan väga, et meie koostöö laieneb peagi ka Arktikas, kuna Eesti taotleb Arktika Nõukogus vaatlejariigi staatust.»