EKRE esitab kapo komisjoni juhi kandidaadiks Kert Kingo

Kingo juhib selle komisjoni tööd ka praegu, kuid ta võib jääda komisjoni esimeheks ka pärast EKRE opositsiooni minekut ja uut valimist. Põhjus on selles, et komisjoni kuulub igast fraktsioonist üks saadik. Eelmises võimuliidus, kuhu kuulus ka EKRE, oli kolm osalist ehk komisjoni esimehe koha sai siis koalitsioon. Nüüd, pärast võimuvahetust, on koalitsioonis aga kaks erakonda ning opositsioonis kolm parteid.