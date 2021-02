«Sellel kohtumisel osalemine on häbiväärne ja sellest osavõttu ei tohiks lubada. Ainukene õigustus sellel kohtumisel osalemiseks oleks see, et tõstatada häälekalt Hiina räiged inimõiguste rikkumised ja uiguuride koonduslaagritesse ajamine – misjärel teatada Eesti lahkumisest sellest formaadist,» ütles Terras, lisades, et 17+1 formaadi eesmärk on vaid suurendada Hiina mõjuvõimu Euroopas.