Siseminister Estonia laevahuku uurimisest: tahan, et lähedased saaksid hingerahu

«Eelmine valitsus ütles, et avatud ja kõiki kaasav uurimine tuleb läbi viia. Mina endise politseinikuna ütlen, et kui on mingisugused kahtlused üleval, siis loomulikult tuleb need kahtlused läbi käia,» lausus Jaani.

Lähedased on soovinud, et loodaks sõltumatu komisjon. Kristian Jaani rõhutas, et seda teemat arutab valitsus ning pärast tänast ollakse juba targemad. «Kui jäävad kahtlused, siis nendega tuleb tegeleda. Kuidas me edasi läheme? Minu arvates see peaks olema avatud ja kõiki kaasav,» lausus Jaani ja lisas: «Mina tahan, et kõik lähedased saaksid hingerahu.»

Seda, et Eesti annaks Estonia huku uurimisel juhtrolli Rootsile üle, ei pea siseminister tõenäoliseks. «Mina seda ei usu. Vaatame, mis saab kabinetis. Lähedased peavad olema kaasatud, loomulikult ka Soome ja Rootsi. Kui on kahtlused, siis loomulikult peab see asi lõppema, et neid enam ei ole,» lausus ta.

Endine siseminister Alar Laneman ütles «Reporterile», et tema arvates ainult sukeldumisest vraki juurde ei piisa, lõpliku tõe tuvastamise nimel tuleb laev merepõhjast üles tõsta. «Nii tugev spetsialist mina ei ole, et öelda, kuidas ja milliste meetmetega seda teha saaks,» leiab Jaani.