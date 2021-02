Keskerakond kaalus kultuuriministrina Koit Toomet

Laulja ja helilooja Koit Toome on alates 15. jaanuarist 2003. aastast kuulunud erakonda Isamaa. Poliitikugeen on Koit Toomel küllap olemas, sest tema onu, praegu kinnisvaras tegev suurärimees Indrek Toome, oli Nõukogude Eestis tipp-poliitik, kuuludes Ülemnõukogu presiidiumisse ja on olnud ka Eesti NSV valitsuse peaminister.

Koit Toome osaleb sel aastal ka Eesti laulu konkursil, kus ta astub poolfinaalis üles looga «We Could Have Been Beautiful» ning on ka Suurte tüdrukute esitatava loo «Heaven's Not That Far Tonight» üks kaasautoreid.