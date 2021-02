Parempoolsetega liitus Viktoria Ladõnskaja-Kubits

Tema sõnul on just Parempoolsed need, kes on avanud mitmed sisulisi arutelusid ja julgevad tõstatada ka keerulisi teemasid. «Parempoolsete hulgas ei kardeta diskussiooni ja ollakse valmis kaasama ja arvestama ka kõikide teiste erakonna ühenduste ja piirkondade arvamustega. Eriarvamusi ei tohi Isamaas karta, erakond on poliitiline pere, kus iga arvamus on suur tugevus,» lisas ta.