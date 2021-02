Eile avaldas Kanal 2 «Reporter» loo eakast naisest, kes oli teel arsti juurde, kuid ei pääsenud Tallinna kesklinnas hooldamata kõnniteel liikuma. Kui reporter küsis selle olukorra kohta kommentaari linna kommunaalvaldkonna eest vastutavalt abilinnapealt Kalle Klandorfilt, ütles ta, et linna tänavatega on kõik korras ning lumme kinni jäänud eakas naine peaks oma asju ajama taksoga.

Tallinna linnavolikogu nelja fraktsiooni ühisavaldus

Täname Kanal 2 ajakirjanikke ja töötajaid, et nad eakat inimest märkasid ja aitasid tal arsti vastuvõtule jõuda.

Samas saates küsiti kommentaari Tallinna kommunaalvaldkonna eest vastutavalt abilinnapealt Kalle Klandorfilt, kes teatas, et Tallinna tänavatega on kenasti ning hoopis lumme kinni jäänud eakas naine peab oma asju ajama taksoga, mitte proovima jala liikuda Tallinna tänavatel.

Abilinnapea Klandorfi vastutus puhastustehnika paraadide korraldamise kõrval on tagada valdkonna toimimine ning probleemi ilmnemisel teha järelevalvet. Soovitus pensionäridel taksoga sõita, miks mitte ka lastel ja teistel jalakäiatel näitab, et linnavalitsuses on isegi mõnepäevase lumesaju järel käegalöömise meeleolud.