«Eks esimehel on vaja leida põhjendusi, miks erakond tänases seisus on,» kommenteeris Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed juht Kristjan Vanaselja Helir-Valdor Seederi kirja erakonnakaaslastele. Kuigi küll kaudselt, kirjutas Seeder, et Parempoolsed on süüdi selles, et senine koalitsioon lagunes ja Isamaa nüüd opositsioonis istub.