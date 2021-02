«Isamaa on nüüd opositsioonis. Loomulikult on oluliselt suurem võimalus poliitikat kujundada valitsuserakonnana aga parlamentaarses demokraatias on ikka nii, et võimu teostamine vaheldub opositsioonis olekuga. See on meile uus väljakutse aga ka uus võimalus,» kirjutas Seeder.