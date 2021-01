Sotsiaalministeeriumi kantsler ja Regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske sai vaktsiinidoosi jaanuari alguses. Priske kinnitas seda, kuid lisas, et tema tingimuseks oli, et tegu on kuuenda ehk jääkdoosiga ning kedagi teist haigla pealt vaktsineerimiseks ei leita, kirjutas Eesti Päevaleht.

Peaminister Kaja Kallas ütles seda, aga ka teisi avalikuks tulnud juhtumeid kommenteerides, et vaktsineerimise korraldus tuleks üle vaadata, et oleks selge, mida teha siis, kui mõni doos vaktsineerimisest üle jääb.

«Kindlasti arutame, kuidas seda muuta paremaks, selgemaks. Olen nõus, et pilt peab olema kõigile ka arusaadav ja jälgitav: millal inimeste kord kätte tuleb,» lisas Kallas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keserakond) lisas, et vaktsineerimise puhul on järjekorrad selgelt paika pandud, kuid tervishoiuasutustel on teatud otsustusvabadus. «Küsimus on järjekorras,» sõnas Kiik, lisades, et nõukogu vaktsineerimine oleks pidanud hiljem algama.

Küsimusele, kas Marika Priske peaks ametist vastama, vastas Kiik, et tegu pole kuriteo või väärteoga, vaid Priske võttis vastu PERHi pakkumise talle. «Tagantjärgi ta on tunnistanud, et ta ei oleks seda teinud. See on koht, kus on õppida nii temal kui haiglal, kes initsiatiivi üles näidanud,» sõnas Kiik.

Pressikonverentsil osalesid veel riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) ja justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond).

Valitsuse esimesel kabinetiistungil pandi paika ka peaministri asendamise kord. Peaministri äraolekul on tema esimeseks asendajaks riigihalduse minister Jaak Aab, teiseks asendajaks rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning kolmandaks asendajaks tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Peaministri asendamise järjekord hõlmab kõiki ministreid.

Tänasel valitsuse kabinetiistungil andis riigisekretär Taimar Peterkop valitsusliikmetele ülevaate valitsuse töökorraldusest: kuidas on korraldatud ministri töö valitsuse liikmena, suhtlemine riigikoguga ning osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

Samuti anti valitsusliikmetele ülevaade valitsuskomisjonidest.

Esimesel kabinetiistungil tutvustas justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond) korruptsioonivastase seaduse muutmise seadust, mille järgi peavad huvide deklaratsiooni esitama ka ministri poliitilised nõunikud.