Kallas nõustus, et poliitlise korruptsiooni surve on olemas ning selle vastu oleks üks võimalus, kui parteide rahastamine toimuks kogu ulatuses riigieelarvest. «Kuid praegu meie riik seda välja ei kannataks. Oht on, et tekivad K-kohukese moodi asjad sel juhul,» nentis ta.