«Mul on ka väga kummaline olla siin teisel pool lauda esimest korda. Aga püüame siis vastata sellele rahvusooperit puudutavale küsimusele,» tunnistas peaminister Kaja Kallas esimesele infotunni küsimusele vastates.

Esimese, rahvusooperi uue hoone ehitamist puudutava küsimuse, küsis temalt Helle-Moonika Helme (EKRE), kellele Kallas vastas, et riikliku tähtsusega kultuuriobjektide arutelus on ohjad kultuurikomisjoni käes. «Ja kui kultuurikomisjon on selle otsuse teinud, siis saab ka valitsus riigieelarve strateegias arvestada riigikogu tehtud otsustega,» sõnas Kallas.