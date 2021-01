Kandidaatide nimekiri ⟩ Riigikogu komisjonidele valitakse uued juhid

«Lähtusime printsiibist, et minister ja komisjoni esimees tuleksid erinevast erakonnast,» selgitas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

Kultuurikomisjon – Aadu Must (Keskerakond)

Riigikogus on 11 alatist komisjoni. Igaüks neist töötab läbi kindla riigielu valdkonna seaduseelnõud.

Komisjoni ning fraktsiooni juhi ja asejuhi ametikoht on kõrgemalt tasustatud kui riigikogu tavaliikme palk. Kui riigikogu liige saab palka 4330 eurot, siis komisjoni või fraktsiooni juhi kuupalgaks on 5663 eurot. Komisjoni või fraktsiooni asejuhi palgaks on 4996 eurot.