Minister Sutt kukkus ametissenimetamisel kokku

Sutt tegi Reformierakonna pressiesindaja vahendusel veidi pärast kella 9 avalduse, milles kinnitas, et temaga on kõik korras.

«Saan aru, et pakkusin kõigile äreva hetke, aga praeguseks on kõik korras. Arvatavasti oli see lihtne veresuhkru taseme langus, lasen arstil igaks juhuks kõik üle vaadata, et saaksin rahuliku südamega tööle asuda.»