Otsepilt ja -blogi ⟩ Kaja Kallas küsib riigikogult volitusi oma uuele valitsusele

Sotsiaaldemokraadid toetavad uue valitsuse moodustamist

«Koroonakriisis ei saa Eesti lubada endale võimuvaakumit, mistõttu on uue valitsuse kiire ametisse astumine oluline. Sotsiaaldemokraatide jaoks ei ole sugugi vähetähtis, et valitsus on sooliselt tasakaalus,» märkis Saar.

Opositsioonierakonna usalduskrediit ametisse astuvale valitsusele on Eesti poliitkultuuris tavapäratu. «Sellega seoses on meil selged ootused uuele valitsusele: seista tuleb selle eest, et kriisi ajal ei kasvaks ebavõrdsus ja kõige haavatavamad ei kannaks kõige suuremat koormust, nagu juhtus eelmise kriisi ajal ja järel. Samuti ootame me uuelt valitsuselt kiireid ja mõjusaid samme, et taastuks inimeste usaldus poliitika ja erakondade vastu, mida on tõsiselt kahjustanud Keskerakonna korruptsiooniskandaalid,» lausus Saar.