«Sotsiaalminsiteerium on nii suur ministeerium, et sinna mahuks kolm-neli ministrit ära ja kõigile jaguks tööd,» selgitas Tanel Kiik.

Tema sõnul on see mõistlik otsus, et Covid-19 kriisis on sotsiaalministeeriumil kaks ministri kohta. «See annab mulle eeskätt võimaluse rohkem keskenduda tervise valdkonnale. Samuti tööturu küsimustele ja mu hea kolleeg Signe Riisalo saab keskenduda sotsiaalhoolekandele,» selgitas Kiik.