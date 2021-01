Loone: Navalnõi ebausutav opositsioon hoiab Ühtset Venemaad ühtsena

Kui paljud inimesed avaldasid imestust, miks Navalnõi, teades et ta vahistatakse, siiski kodumaale tagasi läks, siis leiab riigikogu liige Oudekki Loone, et see oli strateegiline samm, mis kahjustab ametisolevat valitsust. «Arvestades, et Navalnõi eesmärk on põhjustada võimalikult suuri raskusi Venemaa praegusele valitsusele, leidis ta ilmselt, et naasta ja lasta ennast arreteerida, on parim viis valitsust kahjustada,» sõnas Loone.