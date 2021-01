Ratas selgitas, et haiglaravi vajavate Covid-19 patsientide kasv on viimastel nädalatel stabiliseerunud. «Täna me saame öelda tõesti, et see arv on kusagil 420 juures, mõned päevad natuke kõrgem, mõned päevad natukene allpool,» ütles Ratas.

​Tema sõnul on Eesti meditsiinisüsteem näidanud kõrgpilotaaži ja väga professionaalset suhtumist.

Ratas möönis, et me ei olnud kogu ühiskonnas, aga laiemalt ka Euroopas, maailmas valmis selleks, et ühel hetkel võibki reaalselt plaaniline ravi katkeda ja võib katkeda viiruse tingimustes. Ka ei saa praegugi öelda, et plaaniline ravi toimub sada protsenti nagu ilma viiruseta.