Keskerakonna juhatuse liige Jaanus Karilaid selgitas, et töökohtade kaotamine on klassikaline finantsolukorra optimeerimine.

«Olukorrad muutuvad, vastavalt sellele peab ka ühing muutuma. Mõni aeg tuleb nüüd need tööd, mis tehti ära palga eest, korraldada teisiti ja kaasata varasemast rohkem oma seni varjatud vabatahtlikku potentsiaali,» selgitas Karilaid. Ta lisas, et erakonnas on ligi 15 000 liiget.