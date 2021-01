Pentus-Rosimannus: EKRE-vaba valitsus on väärtus omaette

Reformierakonna aseesimees ütles «Ringvaate» stuudios, et nende eesmärk polnud iga hinna eest Keskerakonnaga uut võimuliitu moodustada. «Ma arvan, et esimene küsimus on juba see, kas EKRE-vaba valitsus on hea. Meie (reformierakond -toim) arvame, et see on hea ja väärtus omaette. Arvan, et nädal aega tagasi ei osanud keegi sellest undki näha,» ütles Pentus-Rosimannus.