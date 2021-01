Isamaa peasekretär: ERJK likvideerimise eelnõu oli Keskerakonna plaan

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas Postimehele, et tõepoolest oli Keskerakond mitu kuud rääkinud koalitsioonipartneritele, miks see eelnõu on vajalik. «Mul on väga hea meel, et see nüüd tagasi võetakse, siis on üks vastasseis riigikogus vähem. Me teame, et sinna on mitukümmend tuhat muudatusettepanekut esitatud ja see oli ka üks põhjus, miks ta eelmisel koalitsioonil seisma jäi,» lausus Seeder.