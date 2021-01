«Senini on erakonnaseaduses ette nähtud sanktsioonide (viivis ja riigieelarvest makstava toetuse vähendamine) rakendamine olnud puudulik ja ebaselge. Näiteks ei ole võimalik seadust rikkunud erakonna riigieelarvelist toetust kinni pidada, kuna on ebaselge, kui pikaks perioodiks ja kuidas vähendamist arvestatakse,» tõi ta näiteks.



Läänemets lisas, et samuti ei ole võimalik keelatud annetuse tagastamiseks ette nähtud viivist 300 protsenti nõuda, sest protseduur on seaduses lahti kirjutamata. «ERJK on teinud põhiseaduskomisjonile ka ettepaneku kehtestada annetajale tõestamiskohustus kui annetus on ületanud teatud piiri,» lisas ta.