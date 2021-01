Oma kõnes tänas Saar erakonnakaaslasi abielureferendumi kui EKRE kõige olulisema ja küünilisema plaani seisma panemise eest. «See jääb ühiskonda edasi kummitama, aga pikalt plaanitud suur tüli jääb ära ja maailm on taas parem paik. Ratase teise valitsuse lõpp on samuti väga hea uudis. Äärmuslased on lõpuks ometi valitsusest väljas ja see on suur asi. Haavad, mis pea kahe aasta jooksul on Ratase valitsuse käe läbi löödud Eesti ühiskonda ja meie liitlassuhetesse on paraku sügavad. Tigedust ja umbusku on külvatud süsteemselt ja pikalt,» rääkis Saar.

Sotsiaaldemokraatidel on tema sõnul loodavale Kaja Kallase valitsusele suured ootused. «Uus valitsus peab eelmise valitsuse poolt lõhki kistud ühiskonna jälle kokku liitma. See eeldab ühelt poolt julgust ja selgesõnalisust, teiselt poolt aga empaatiat, suuremeelsust ja kannatlikkust. Otsustav ja vankumatu peab olema ka vaba ühiskonna alusväärtuste taaskehtestamisel,» ütles Saar. «Inimestele tuleb tagasi anda usk, et me kõik oleme küll mitmes mõttes erinevad, aga me kõik oleme võrdselt olulised ja väärtuslikud.»

Ühiskonna ühteliitmine tähendab Saare väitel ka seda, et riik aitab järele kõiki neid, kes pole Eesti edust osa saanud või vajavad tuge, sest on jäänud kriisi hammasrataste vahele. Peatselt alustava valitsuse kõige kiirem tööülesanne on tervisekriisi ületamine koos majanduse taaskäivitamisega ja kriisist tingitud inimeste murede lahendamine ja leevendamine.

«Kriisidel on omadus teha rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks. Seekord ei tohi jätta kriisi raskust nõrgemate õlgadele. See oleks ebahumaanne ning sünnitaks ebavõrdsust ja ebaõiglust, millest äärmuslus võrsub. Me kutsume Kaja Kallast hoiduma soovist ajada Reformierakonnale omast poliitikat, mis seab maksudogmad ja makromajanduslikud näitajad kõrgemale päris inimeste igapäevastest muredest ja toimetulekust. Kaja Kallasel ei jää muud üle, kui olla vasakpoolne valitsusjuht. Vastasel juhul kasvab ebavõrdsus ühiskonnas aina kasvab,» tõdes Saar. Kõigis neis väljakutsetes võib loodav valitsusliit loota sotsiaaldemokraatide toetusele.

Saar tõi välja ka selle, et Reformierakond võtab märkimisväärse riski, luues valitsusliidu parteiga, mis sai äsja kahtlustuse massiivses korruptsiooniafääris. Viimase nädala korruptsioonikahtlused, mis lasuvad varem juba karistatud Keskerakonna ning EKRE esimehe Martin Helme lähima nõuniku kohal, on kahandamas rahva usaldust Eesti poliitika ja erakondade suhtes.

«Usalduse taastamine erakondade vastu eeldab seda, et pidevalt erakondade rahastamisreeglite vastu patustanud Keskerakond ei saaks uues valitsuses kontrolli nende ministeeriumide üle, mille haldusala asutused erakonna korruptsiooniasju uurivad. Tegelikult ei tohiks korduvalt eksinud erakonda üleüldse administratiivse ressursi ligi lasta - nii ühiskonna õiglustunde huvides kui uute kiusatuste vältimiseks,» rääkis esimees.

Lisaks käis Saar välja veel neli ettepanekut, mis muudaksid parteide rahastamise läbipaistvamaks ja annaksid ühemõttelise signaali poliitilise korruptsiooni lämmatamise kohta, kui nad ellu viia. Oluliselt tuleb tugevdada ERJKd ja Keskerakond peab koheselt võtma riigikogu menetlusest tagasi ERJK likvideerimise eelnõu. Lisaks tuleb riigikogus luua kriisimeetmete uurimiskomisjon, mis selgitaks välja, kas ja millist valskust on erinevate abimeetmete raames tehtud, loetles ta. «Erakondade valimiskampaaniatele tuleb seada selged mahu ja rahalised piirangud, et oluliselt vähendada ahvatlust kõveraid teid pidi kampaaniaid rahastada. Oleme seda ettepanekut aastaid tõstnud ja nüüd ei tohiks küll enam ühelgi poliitilisel jõul olla moraalset õigustust sellele vastu seista,» märkis sotsiaaldemokraatide liider.