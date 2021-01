Reformierakonna esimees Kaja Kallas pidas oluliseks tihendada koostööd liitlastega. «Öelda, et Eesti on tagasi. Meil on samad väärtused, me seisame õigusriigi, vabaduste demokraatia ja inimõiguste eest. Arvestades, et USAs vahetub administratsioon, siis on ülioluline kiiresti seada head suhted sisse Ameerika uue administratsiooniga,» ütles Kallas.

Välispoliitikas plaanib uus võimuliit Eesti mainet taastada just põhjamaa väärtusruumis, et olla innovaatiline ja avatud Põhja-Euroopa riik, teatas Kallas.

Eesti maine kohta ütles Keskerakonna läbirääkija Mailis Reps: «Ega ei ole ju kuidagi saladus olnud, et 20 kuu jooksul neid esildisi, mida on pidanud tegema nii peaminister kui ka välisminister, on olnud üsna tihti, kus me peame liitlastele ja partneritele meelde tuletama, et me oleme endiselt ja väga tugevalt nende partnerid,» ütles Reps.

Uus võimuliit plaanib jätkuvalt investeerida vähemalt kaks protsenti SKPst riigikaitsesse. «Vaatamata majanduse keerulisele olukorrale, panustame kaitsevaldkonda ja lähtume siin nii arengukavadest kui ka liitlastele antud lubadustest,» ütles Reps.

Kaja Kallas pidas oluliseks ka küberturvalisuse olulisust. «Kõik mis puudutab kübersuhtlust ja riigi andmeid erinevates võrkudes, siis ma usun, et küberturvalisuse pool on võrdselt oluline tegeliku kaitsega.»

Idapiiri väljaehitamise ja moderniseerimisega plaanib uus võimuliit edasi minna. «Soovime kindlasti kaasata võimalusel Eesti kaitsetööstust, arvestades, et Eestis on ettevõtteid, kes nende teemadega tegelevad. Selle eesmärk on ühelt poolt tagada siseturvalisus, teiselt poolt aidata kaasa majanduse käimatõmbamisele,» ütles Kallas.

Kallas ja lisas, et kuna riigieelarve seis on nadi, siis idapiiri välja arendamisel on vaja leida tasakaal eelarve seisu ja piiri reaalse kaitse vahel. Idapiiri väljaehitamise ja moderniseerimise valmis saamise aega veel Kallas ja Reps öelda ei osanud.

Eilsed kõnelused

Eile, koalitsioonikõneluste teisel päeval keskendusid Reformierakonna ja Keskerakonna delegatsioon rahanduse, majanduse, innovatsiooni ning maksudega seotud küsimustele. Osalised teatasid, et muu hulgas jõuti kompromissile, et kriisiajal jäävad maksud puutumata ning välismaalaste seadusega edasi ei minda.

Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul on taristu puhul tähtis kiire interneti väljaehitus, kuna inimesed õpivad ja töötavad pandeemia tõttu kodus. Lisaks rääkis Kallas, et võimuliit kiirendab Rail Balticuga ja Tallinna-Helsingi tunneliga edasiminekut.

Keskerakonna läbirääkija Mailis Repsi sõnul on taristus prioriteet 2+2, mida põhimaanteedel jõuliselt edasi arendama hakatakse. «Oluline on ka uute rongide ostmine.» Jutuks tulid nii elektri- kui ka vesinikurongid.

Peaminister Jüri Ratas otsustas pärast Porto Francoga seotud korruptsiooniskandaali, et astub ametist tagasi.