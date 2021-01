GALERII ⟩ Läbirääkimiste teine päev: kohal on veteranpoliitikud

Täna on uue võimuliidu läbirääkimistel kohal Kaja Kallas, Keit Pentus-Rosimannus, Taavi Aas, Mailis Reps, Kristen Michal, Jaak Aab ja Erkki Keldo.

Eile selgitasid peaministrikandidaat Kaja Kallas (Reformierakond) ja Keskerakonna läbirääkija Mailis Reps, et täna vaadatakse otsa majanduse üldpildile. Kallase sõnul on see keeruline teema, kuid nad saavad riigirahakoti tulude ja kulude ning koalitsiooni tulevikuplaanidest ja strateegiast rääkida alles siis, kui koalitsioon hakkab märtsis kokku panema nelja aasta eelarvestrateegiat. «Sihime seda, et koostööleping on suhteliselt üldsõnaline, eelarvestrateegias on üksikasjalikumad vaidlused,» põhjendas Kallas.

Reformierakond on eelmist valitsust palju kritiseerinud laenamise pärast. Kallase sõnul on Reformierakond seisnud alati korras rahanduse eest – see ongi praegu murekoht. «Mis puutub võlga, siis kriisi tingimustes laenamist oleme ka meie toetanud, aga küsimus on, mille jaoks,» leiab peaministrikandidaat.