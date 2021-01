«Üks on immigratsioon. See, milles me leppisime juba suvel kokku - välismaalaste seadus, odavtööjõu piiramine, immigratsiooni piiramine läbi ülikoolide. See jäigi nüüd toppama ja ei saanudki sügisel läbi riigikogust. Meie rahvaalgatuse teemad jäidki nüüd toppama ja abieluteema ja perekonnatraditsiooni teema. Nii et siin on mitu teemat, milles olid tulised vaidlused. Ja meil oli pidevalt selline tunne, et meie suhtes ei käituta ausalt valitsuses. Et mingite rumalate põhjuste, mingite rumalate vabandustega kogu aeg asjad lükkuvad edasi, tekitatakse meile tühja koha pealt skandaale, et ei peaks tegelema nende teemadega. Sellel vaidlusel on kaks poolt,» rääkis ta.