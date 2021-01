«Need küsimused, kus me ei leia kompromissi, ei lähe koalitsioonilepingusse,» ütles Pevkur.

«Täna saime informatsiooni rahandusministeeriumist, mis olukord on täna riigi rahaga. Vaade ei ole väga hea. Kaks aastat tagasi oli olukord parem,» ütles Pevkur kui saatejuht Dmitri Pastuhhov küsis Reformierakonna valimislubadusest - 500 eurosest tulumaksuvaba miinimumist kõigile. «Kas see tuleb lauale? Jah, see tuleb lauale. Kas me saame seda teha? Seda on raske öelda,» lisas Pevkur.

Eelaarve tasakaalu teemal ja küsimusele kas Reformierakond hakkab vähendama riigisektori kulusid, vastas Pevkur, et eesmärk, mis Reformierakonnal ka varem oli, jääb samaks.

Üheks keeruliseks punktiks koalitsiooni läbirääkimistes on astmeline tulumaks. «Ma ei tea kas Keskerakond paneb selle lauale või mitte. Meie poolt aga on nii, et kui me vaatame süsteemi, siis kõik inimesed peavad aru saama mis tulumaksusüsteem on,» lausus Pevkur. Saatejuht küsis kas Reformierakond tahab taastada 20 protsendilise tulumaksu kõigile, jätta kõik nagu on või üldse jätta see küsimus välja, et vältida tüli partneritega. «Homme arutame seda. Me sooviksime seda, et oleks nagu varem, ehk kõikidele sama tulumaks.»

«Kui sa tahad koalitsiooni moodustada ja tahad olla peaministri erakond, ei saaks sul olla neid punased joone, millega sa läbirääkimistele lähed. Loomulikult on omad põhimõtted,» lausus ta. Saatejuht segas vahele ja tuletas meelde, et kaks aastat tagasi oli 500 eurot Reformierakonna jaoks punane joon. «Kaks aastat tagasi oli teine olukord. Kui isegi poleks need 500 eurot kaks aastat tagasi koalitsiooni läbirääkimistel lauale pannud, poleks koalitsiooni Reformierakonnaga tulnud, sest nagu saime valimisööl teada - Keskerakond, Isamaa ja EKRE teevad uue koalitsiooni.»

Kuidas suhtub reformierakondlane pensionireformi? «Mõned inimesed juba võtsid raha välja. Kui ma täna ütleks, et me seda muudame, pole see väga hea. Kui vaadata teisi probleeme mis meil on, siis see pole esimene, millega peame tegutsema.»