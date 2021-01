Varasemalt kirjutas Postimees, et vaatamata olukorrale on senisel rahandusminister Martin Helmel (EKRE) hea tuju, näidates vastavat žesti. Riigikogulane Jürgen Ligi (Reformierakond) leiab, et Helme hea tuju põhjuseks võib olla võimalus pääseda vastutusest suure eelarvepuudujäägi ees.