EKRE: me ei kavatse liberaalide pakutava tulevikuga leppida

Keskerakonna otsusel moodustada koalitsioon teise liberaalse ja korruptiivse erakonnaga on meie riigi ja rahva jaoks äärmiselt kahjulikud tagajärjed. Eriti arvestades tõsiasja, et vasakliberaalse võimupöördeni viinud uurimisorganite tegevus kordab varasemat mustrit poliitilise protsessi mõjutamiseks. Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuse taktikepi all ootab meid lähiaastatel ees iseseisvuse täiendav loovutamine Brüsselile, vihakõneseaduse ehk liberaalse tsensuuri kehtestamine, homoagenda muutumine riiklikuks poliitikaks, üleeuroopalise immigratsioonipoliitika ja sundkvootide pealesurumine, ülikoolide ingliskeelestumine, uute majandust tapvate ja inimesi vaesemaks tegevate maksude kehtestamine, kodakondsus- ja keelepoliitika lõdvendamine, ukse avamine välismaisele odavtööjõule ja muu globalistlik agenda.